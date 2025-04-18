"Зеленые" окажутся самыми дорогими. Сколько будет стоить покрасить яйца без красителей к Пасхе 2025

Есть разные варианты окрашивания яиц с помощью продуктов и самым дешевым из них будет луковая шелуха.

На этой неделе уже Пасха и большинство успели закупиться всеми необходимыми продуктами для приготовления блюд, пасхального хлеба и корзины, которую понесут в церковь. Среди них точно будут яйца, определенное количество из которых нужно покрасить, согласно традициям.

Есть те, что выбирают уже готовые пищевые красители, которые просто можно купить. Однако другие предпочитают натуральные красители из продуктов, например из свеклы, луковой шелухи или каркаде. "Телеграф" решил проанализировать, сколько будут стоить эти товары.

Заметим, что рецепты у всех разные, поэтому количество и вес продуктов также будет отличаться.

Итак, цены на продукты для окрашивания яиц в 2025:

свекла 3 шт, около 1 кило, на 1 литр — в среднем 32,93 гривны, согласно данным "Минфин";

3 шт, около 1 кило, на 1 литр — в среднем 32,93 гривны, согласно данным "Минфин"; красный лук , а именно шелуха, которую можно купить по цене лука на кассе самообслуживания или пойти в киоск или маленький магазин и купить ее там. На 1 литр воды — 20 гр. В "АТБ" лук можно купить за 35,95 грн. кило, соответственно 20 граммов — 0,719 грн.;

, а именно шелуха, которую можно купить по цене лука на кассе самообслуживания или пойти в киоск или маленький магазин и купить ее там. На 1 литр воды — 20 гр. В "АТБ" лук можно купить за 35,95 грн. кило, соответственно 20 граммов — 0,719 грн.; шелуха желтого лука, 20 гр на 1 литр. "Фора" предлагает купить кило товара за 19,90 гривны, то есть 20 граммов — 0,398 гривны;

20 гр на 1 литр. "Фора" предлагает купить кило товара за 19,90 гривны, то есть 20 граммов — 0,398 гривны; 3 ст. л. куркумы , то есть около 42 граммов, на 1 литр воды. За одну пачку в 30 граммов в "АТБ" нужно отдать 14,30 грн, поэтому две пачки — 28,6 грн;

, то есть около 42 граммов, на 1 литр воды. За одну пачку в 30 граммов в "АТБ" нужно отдать 14,30 грн, поэтому две пачки — 28,6 грн; 1,5 килограмма красной капусты на 2 литра воды. За 100 граммов "Сільпо" требует 6,50 грн, поэтому 1,5 килограмма — 97,5 грн;

на 2 литра воды. За 100 граммов "Сільпо" требует 6,50 грн, поэтому 1,5 килограмма — 97,5 грн; куркума и красная капуста, 3 ст. л и 1,5 килограмма на 3 литра. Здесь нужно отдать 126,1 гривны;

3 ст. л и 1,5 килограмма на 3 литра. Здесь нужно отдать 126,1 гривны; черника, 100 гр на 0,5 литра воды. В "Сільпо" она стоит 25,40 гривны;

100 гр на 0,5 литра воды. В "Сільпо" она стоит 25,40 гривны; 50 грамм каркаде на 0,5 литров воды. За пачку в 80 грамм нужно заплатить 30,50 грн, как предлагает "АТБ".

Итак, самым дорогим вариантом окрашивания яиц будет куркума и красная капуста, которые будут стоить украинцу в 2025 году 126,1 гривны. В то же время самым дешевым оказался метод с шелухой лука — 0,398 гривны.

Напомним, ранее "Телеграф" о том, где можно значительно сэкономить на искусственных цветах к Пасхе 2025 года.