Долларовый депозит вместо "Ланоса". Насколько может вырасти ваша прибыль за 1, 2 или 3 года

С депозитом можно заработать, но не ждите заоблачных сумм

Умножить свою прибыль можно с помощью депозитного счета в банке. К примеру, если положить сумму в 2300 долларов, на которые в 2025 году можно купить авто Daewoo Lanos, то уже через 1,2 или 3 года украинец получит дополнительный доход.

"Телеграф" узнал, насколько вырастут отложенные средства украинца, если он оформит депозит с суммой в 2300 долларов. Для этого мы использовали актуальные данные о депозитах в украинских банках в "Минфине".

Итак, годовой депозит в 2025 году в 2300 долларов принесет украинцу не более 49 долларов.

За два года сумма дохода на депозитном счете увеличится до 106 долларов.

Однако есть еще возможность положить средства на более длительный срок – 3 года. В таком случае сумма дохода украинца, не купившего авто, а решившего отнести в банк, вырастет до 160 долларов.

Следует объяснить, что сейчас 2300 долларов равны 94 438 гривнам, если по курсу продажи наличного доллара в "Минфин" в 41,06 гривны.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какую сумму долларов нужно откладывать ежемесячно, чтобы уже через год стать владельцем айфона.