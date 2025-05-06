Можно перейти на другой вид пенсии и получать больше. У кого есть такая возможность

Стоит быть внимательным, чтобы нынешняя пенсия не была больше той, что назначат

Украинцы могут оформить на себя пенсию своей жены или мужа, если это выгодно. Однако это возможно сделать лишь в случае смерти одного из супругов.

Согласно Закону "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", в Украине есть возможность перехода с пенсии по возрасту на пенсию в связи с потерей кормильца. Об этом напомнили в Пенсионном фонде Украины.

Перейти на пенсию по потере кормильца можно при условии, если супруги проживали вместе на момент смерти одного из них.

Размер такой выплаты составляет 50% пенсии по возрасту умершего кормильца. Это также нужно учитывать при переходе на другой вид выплаты, чтобы получать сумму, которая будет не меньше той, что назначена сейчас.

Чтобы оформить ее, жене или мужу нужно обратиться с соответствующим заявлением и необходимыми документами в Пенсионный фонд Украины или через веб-портал фонда.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какой ожидается пенсия у шестидесятилетнего, имеющего 40 лет стажа, но мизерную зарплату в пять тысяч гривен.