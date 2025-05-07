Какая будет пенсия в Украине, если получать среднюю зарплату и иметь 35 лет стажа

Пенсия зависит от трех факторов

Размеры пенсии в Украине зависят от ряда факторов, но в нормальных условиях высчитываются по единой формуле. Для того чтобы посчитать ее, необходимо знать свой страховой стаж, среднюю зарплату по Украине за три последних года и свою зарплату.

Чтобы упростить расчеты, можно использовать специальный калькулятор, который есть на сайте cost.ua. Однако можно сделать это и вручную.

В Украине пенсия рассчитывается по формуле:

Пенсия = средняя зарплата по стране за три года * коэффициент личной зарплаты * коэффициент страхового стажа.

Чтобы высчитать среднюю зарплату по Украине за три года перед выходом на пенсию, можно воспользоваться данными сайта Минфин. Если речь идет о выходе на пенсию в 2025 году, то она будет составлять около 15 тысяч гривен.

Коэффициент личной зарплаты равен отношению среднемесячной официальной зарплаты человека к средней зарплате по стране за весь период уплаты ЕСВ.

Коэффициент страхового стажа высчитывается по формуле — количество полных лет страхового стажа * 1%. Страховой стаж начисляется по количеству месяцев уплаты ЕСВ — месяц уплаты равен месяцу страхового стажа.

То есть, если человек хочет выйти на пенсию в 2025 году с 35 годами стажа, и все время на работе он получал среднюю зарплату по стране, то сумма выплаты будет равна:

15 000 * 1 * 0,35 = 5250 гривен в месяц.

К этой сумме также могут быть положены разные выплаты и индивидуальные надбавки, вроде доплат за возраст, пособий по инвалидности, надбавок за заслуги и т.д.

Напомним, что пенсионеру могут по желанию пересчитать его выплату. Ему просто нужно подать соответствующее заявление в Пенсионный фонд и в нем не обязательно указывать причину обращения, но можно попросить ПФУ самостоятельно определить оптимальный вариант перерасчета выплаты.