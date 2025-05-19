Родственники пенсионера могут получить его выплату. При каких обстоятельствах

Сумма зависит от того, сколько времени пенсионер не получал выплату

Пенсию вместо пожилого человека может получить его семья. Начислить выплату могут только в случае смерти пенсионера и при условии, что он недополучил всю пенсию.

Если пенсионер умер и не успел получить свою выплату на отдыхе, то эта сумма предусмотрена членам его семьи. Если за ней обратилось не одно лицо, тогда выплата распределится равными частями на всех, как сообщили юристы "Бесплатной юридической помощи".

Кто может получить пенсию

Пенсия выплатится родственникам, которые проживали вместе с пенсионером на день его смерти, они нетрудоспособны и находились на содержании умершего (независимо от совместного проживания).

К тем, кто был на содержании умершего, относятся:

супруг, родители с инвалидностью или пенсионеры;

дети до 18 лет или старше, имеющие инвалидность, полученную до совершеннолетия;

дети, обучающиеся по дневной форме обучения — до 23 лет или до завершения обучения;

дети-сироты – до 23 лет (независимо от обучения);

супруг, один из родителей, брат, сестра, дедушка или бабушка, которые не работают и ухаживают за ребенком умершего до 8 лет.

Чтобы получить пенсию умершего, лицам следует обратиться в ПФУ в течение 6 месяцев со дня открытия наследства. Кроме того, нужно принести:

свидетельство о смерти;

документы, подтверждающие родственные отношения (свидетельство о рождении, браке);

паспорт;

для нетрудоспособных членов семьи — документы, удостоверяющие содержание: справка от органа местного самоуправления, судебное решение (при необходимости).

Рассмотрение заявления может длиться до 10 дней, а сумма пенсии зависит от того, сколько месяцев пенсионер не получал ее до дня своей смерти.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, когда могут остановить выплату пенсии.