Как изменилась цена риса за месяц и где он сейчас самый дешевый

Невозможно найти цену на рис, которая будет меньше 45 гривен за кило

Рис в Украине в течение месяца почти не дорожал. Средняя стоимость на крупу составляет от почти 60 до 75 гривен, ведь магазины выставляют ценники, которые местами очень отличаются.

"Телеграф" решил узнать, какая сейчас средняя цена на рис, как она изменилась за месяц и какие есть самые дешевые предложения в украинских магазинах, чтобы сэкономить. Для анализа мы будем сравнивать цены на упаковки в 1 килограмм.

Согласно данным Минфина, средняя стоимость на длинный рис составляет 58,50 гривен. Месяцем раньше он стоил так же.

За рис длинный пропаренный в мае нужно заплатить в среднем 68,13 гривны. В апреле же цена этого была меньше на 2,81 гривны, ведь он стоил 65,32 гривны.

Рис круглый также за месяц подорожал с 72,17 грн в апреле до 74,64 грн в мае, то есть на 2,46 грн.

Какие самые дешевые товары предлагают другие магазины

У Сільпо самая низкая цена на рис составляет 45,19 гривны.

Metro предлагает купить самый дешевый килограмм риса за 49,50 гривны.

У Фора цена на рис стартует от 49,90 гривны за кило.

В АТБ можно купить кило риса за 40,90 гривен.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какие сейчас цены на черешню в Украине.