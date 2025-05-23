От 1000 долларов на депозит. Будет ли значительная прибыль через год, два или три

Хотя на депозитном счете будет значительная сумма, но прибыль ожидается значительно меньшей

Дополнительный доход с доллара можно получить путем депозита, который можно взять на год, два или три. Чем выше будет сумма и как можно дольше она будет лежать на счету, тем больше ожидается прибыль.

А сколько ожидать дохода с 1000 долларов, которые украинец положит на год, два или три, разобрался "Телеграф". Для этого мы использовали данные Министерства финансов Украины.

Получить 22 доллара можно, если положить более 40 тысяч гривен на депозит на один год. Это будет равно 910,8 гривны, если обменивать по курсу покупки 23 мая 2025 года в 41,40 гривны, согласно актуальным показателям в Минфин.

До 46 долларов, или 1904,4 гривны, дохода будет с двухлетнего депозита с 1000 долларов.

Соответственно самой высокой будет прибыль с депозита в 1000 долларов на три года. В таком случае украинец рассчитывает на 69 долларов или 2857,29 гривны.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, сколько долларов нужно отнести в банк и положить на депозит, чтобы, вероятно, получить прибыль от 5 тысяч гривен. Речь не об одной тысяче долларов.