Некоторые украинцы рассчитывают на доплату к пенсии. Для этого нужен определенный документ

Пенсионерам нужно показать лишь один из четырех документов

Пенсионеры в Украине могут получать дополнительные выплаты к основному доходу. Некоторые из них получают до 590 гривен при определенных условиях.

Доплата в 590 гривен предусмотрена для участников боевых действий (УБД) и членов их семей. Эта сумма равна 25% прожиточного минимума для людей, утративших трудоспособность, как предусмотрено в Законе "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты".

Стоит объяснить, что в 2025 году прожиточный минимум для людей, утративших трудоспособность составляет 2 361 гривны.

Кому назначается доплата

Получить ее могут пенсионеры, которые имеют один из следующих документов:

удостоверение участника боевых действий;

удостоверение человека с инвалидностью вследствие войны;

удостоверение члена семьи погибшего военнослужащего;

удостоверение пострадавшего участника Революции Достоинства.

Доплату к пенсии могут назначить независимо от того, какую именно пенсию получает человек — по возрасту, выслуге лет, по инвалидности или потере кормильца.

Как оформить доплату

Чтобы оформить доплату в 590 гривен, лицу нужно обратиться в управление Пенсионного фонда по месту жительства. Украинцу необходимо написать заявление и приложить копию документа, подтверждающего право на повышение.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, кто из украинцев сможет получать от 15 тысяч гривен пенсии, даже если его ежемесячный доход составляет 19 тысяч.