Какими должны быть доход и страховой стаж, чтобы пенсия в 60, 63 и 65 лет была хотя бы минимальная

В 2025 году минимальная пенсия составляет не более 2361 гривны

Минимальная пенсия в Украине составляет почти 2400 гривен. Чтобы получать хотя бы ее, нужно зарабатывать от почти 6400 гривен и иметь норму страхового стажа — от 15 до 35 лет.

"Телеграф" проанализировал, когда украинцу могут назначить пенсию, которая будет равна минимальной в 2025 году. Для этого мы использовали пенсионный калькулятор.

Объясним, что сумма минимальной пенсии в 2025 году составляет 2361 гривну, передает "Факты".

Чтобы в 60 лет мужчине в 2025 году получать всего 2361 гривны пенсии, ему ежемесячно нужно зарабатывать 6157 гривен и иметь 35 лет страхового стажа.

Для тех, кто собирается выходить в 63 года и получать 2361 гривны пенсии, нужно иметь не менее 10 264 гривен зарплаты и 21 года страхового стажа.

В то же время для 65-летних есть следующие условия:

ежемесячно зарабатывать от 14 370 гривен;

иметь 15 лет страхового стажа.

Заметим, что мужчина не относится к льготным категориям населения, в частности, ветеран войны, ребенок войны, почетный донор, лицо, имеющее заслуги перед Родиной и т.д., поэтому дополнительных надбавок у него нет.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, за сколько можно купить месяц страхового стажа, которого не хватает для пенсии в 2025 году.