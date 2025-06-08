Пенсия этих украинцев увеличится в июне, если они получают менее 10 тысяч

Некоторым пенсионерам увеличат выплаты почти на 600 гривен

В Украине пенсионеры имеют право на дополнительные выплаты по своим начислениям. Они выплачиваются тем, кому за 70 лет, и их пенсия не превышает определенную норму.

Пенсионеры от 70 лет могут автоматически получать доплату к пенсии, если общая сумма выплат с учетом всех надбавок не превышает 10 340,35 гривны. Об этом сообщили в Пенсионном фонде.

Прибавки устанавливаются в соответствии с возрастной группой:

70–74 года – до 300 гривен;

75–79 лет – до 456 гривен;

80+ лет – до 570 гривен.

Этим пенсионерам нужно отвечать еще одному условию — они должны получать пенсии по возрасту.

Эти выплаты назначаются автоматически без обращения в пенсионный фонд. А доплата начинает начисляться со дня рождения, а не с первого числа месяца. Поэтому за первый месяц выплата будет пропорциональна количеству дней после дня рождения, то есть неполной.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, будет ли пенсия выше 17 тысяч гривен, если получаешь 30 тысяч гривен зарплаты. Расчет для тех, кто будет выходить в 60 лет.