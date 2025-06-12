Аномальная погода и здесь наделала беды. Популярный продукт может расти в цене из-за дефицита

Неурожай прогнозируют не только в Украине

В 2025 году люди могут столкнуться с дефицитом меда. В Украине могут собрать только треть прошлогоднего урожая.

Эта проблема носит глобальный характер, ведь аналогичные трудности фиксируют и в странах Европы и США. Об этом заявил основатель компании "Пасека 21" Сергей Шаронин, сообщает " Kurkul.com ".

Основными причинами дефицита меда являются поздние заморозки, затяжные дожди с градом и массовое отравление пчел. Из-за погодных аномалий растения не смогли полноценно зацвести в период первого медосбора.

По словам Шаронина, например, в Черкасской области сначала ударили заморозки, затем держались низкие температуры, которые не разрешали выделять нектар. А когда начала цвести акация – длительные дожди просто смыли все.

Что касается второй волны медосбора, прогнозы тоже неутешительны — ее могут испортить засушливые условия. По словам специалиста, ситуация в США и ЕС даже хуже, чем в Украине.

"Можно уверенно сказать: в Европе, особенно Восточной, первый медосбор почти не состоялся. Урожая нет. То есть, у основных потребителей меда со своим производством меда плохо. Это уже факт", — добавил он.

Ожидается, что такая ситуация подтолкнет цены вверх и повлияет на увеличение импорта.

Какие сейчас цены на популярные марки меда

Например, в "Сільпо" стоимость популярного меда составляет от 118,0 до 169,0 гривны за 250-400 граммов. Причем самый дешевый весит почти пол кило.

"Фора" предлагает купить самые популярные предложения меда за 84,90-169,0 гривен, где в банке будет от 250 до 500 грамм.

Если покупать по килограмму, как предлагает "Metro", то самые популярные марки стоят от 159,90 до 179,90 гривны. В то же время, за 4,5 килограмма нужно отдать 639,0 гривны.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, где купить кило картофеля на 30 гривен дешевле.