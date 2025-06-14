Дешево, быстро, вкусно: заменяем "Кока-колу" домашними напитками
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Их можно быстро и легко приготовить у себя на кухне, не покупая продукты заранее
Газированные холодные напитки в жару можно заменить другими "домашними" коктейлями. Чтобы их приготовить, не нужно иметь много продуктов и большинство из них точно будет в холодильнике.
"Телеграф" подготовил список различных напитков, которые легко и быстро приготовить, заменив содовые. Эти рецепты особенно актуальны, если не хочется в жару выходить из дома.
Что можно пить в жару вместо газированных напитков
Вода из-под крана и лимон
Если есть фильтрованная вода, добавьте к ней несколько капель лимонного сока или ломтик лимона, лайма, огурца.
Лед, вода и мята, травы или ягоды
Залейте холодную воду в стакан со льдом, добавьте, что есть под рукой — веточку мяты, ломтик яблока, замороженную ягоду, листья мелиссы или даже огурец. Здесь уже полноценный коктейль.
Чай из холодильника
Остатки зеленого или черного чая, если охладить и добавить немного лимона или меда, превратятся в домашний холодный напиток.
Разведенное варенье или сок из ягод или фруктов
Разведите в воде ложку домашнего варенья или сока. Это легкий напиток, напоминающий вкусом что-то между компотом и соком.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какими продуктами можно заменить красную рыбу.