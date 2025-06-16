Чем заменить авокадо до 60 гривен: есть семь альтернатив

Этими продуктами можно заменить авокадо, как источник полезных веществ, намазку или заправку для салата

Авокадо – популярный продукт благодаря своим полезным жирам и мягкой текстуре, но его не все смогут купить или вообще найти. Есть несколько продуктов, которыми можно заменить этот фрукт и они обладают теми же свойствами, что и он.

"Телеграф" проанализировал цены на авокадо в разных магазинах и выбрал самые дешевые варианты. Объясним, что одно авокадо весит в среднем от 150 до 400 граммов.

Если авокадо весит, например, 275 граммов, то для 1 килограмма нам нужно взять точно 3 штуки. Когда будем покупать авокадо у "Auchan", то потратим 133,8 гривны за 3 штуки, если у "Фора", то 79,90 гривны, если у "Сільпо", то 119,97 гривны, а у "АТБ" — 174,95 гривны.

Поэтому, согласно таблице, выгоднее всего будет покупать авокадо у "Фора".

Чем можно заменить авокадо, если необходимы питательные вещества, намазка или заправка для салата

Яйца , особенно вареные, будут в качестве источника полезного жира и белка. Можно использовать в салатах или как намазку вместе с горчицей или греческим йогуртом.

, особенно вареные, будут в качестве источника полезного жира и белка. Можно использовать в салатах или как намазку вместе с горчицей или греческим йогуртом. Орехи и семена, например кунжут или тыквенные семена . Они обеспечат организм омега-3, омега-6. У "АТБ" 125 граммов кунжута можно купить за 39,90 гривны, а 75 граммов тыквенных семечек — за 25,30 гривны.

. Они обеспечат организм омега-3, омега-6. У "АТБ" 125 граммов кунжута можно купить за 39,90 гривны, а 75 граммов тыквенных семечек — за 25,30 гривны. Хумус или масло Они будут играть роль жирности и кремовой текстуры, как для бутербродов, так и для салата. Покупая 0,5 литров подсолнечного масла в "АТБ", можно потратить минимум 43,69 гривны или 220 граммов хумуса с грибами, то 47,90 гривны.

Они будут играть роль жирности и кремовой текстуры, как для бутербродов, так и для салата. Покупая 0,5 литров подсолнечного масла в "АТБ", можно потратить минимум 43,69 гривны или 220 граммов хумуса с грибами, то 47,90 гривны. Авокадо еще можно заменить огурцом , как просто овощ для утренних тостов, или салатов, который может быть в комбинации с оливковым или подсолнечным маслом и лимонным соком. В "АТБ" он стоит 49,89 гривны за кило.

, как просто овощ для утренних тостов, или салатов, который может быть в комбинации с оливковым или подсолнечным маслом и лимонным соком. В "АТБ" он стоит 49,89 гривны за кило. Если нужны белок и клетчатка, то можно купить фасоль. За 420-граммовую банку фасоли в "АТБ" нужно отдать 50,70 гривен.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что можно выпить дома из напитков, если не хочется выходить в магазин в жару.