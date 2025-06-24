Вы точно будете с MacBook, если откажетесь от одной ежедневной покупки. О чем стоит забыть

Чтобы купить что-то дорогое, нужно откладывать

Купить MacBook можно без кредитов, дополнительной работы или лотерей. Иногда достаточно лишь забыть об одной привычке.

Например, если отказаться от ежедневного сока Rich, который продается в июне по средней цене в 95,40 гривны. Так обычный напиток, кажущийся пустяком, может "съедать" большую часть бюджета.

Средняя цена одной бутылки сока Rich (1 л) – 95,40 гривны. Если покупать ее ежедневно – это 2 862 гривен в месяц или 31 482 гривен за 330 дней, то есть это немного больше 10 месяцев. А это уже практически стоимость любимой модели MacBook Air на украинском рынке.

Согласно предложению на "Rosetka", популярный Ноутбук Apple MacBook Air сейчас стоит 31 479 гривен.

Сколько стоит макбук 2020 года

Так что, отказавшись от ежедневного сока, уже к концу одного календарного года можно стать владельцем нового Apple MacBook.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что есть 5 вещей, которые покупают все, а пользуются один раз в год или даже больше. Мы рассказали подробно, на чем можно значительно сэкономить. Среди этих предметов есть не только одежда "на скидке".