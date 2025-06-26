Проверьте свои заначки и избавьтесь от этих купюр: за них уже ничего не купишь

В материале мы рассказали, где можно обменять старые банкноты и что нужно знать тем, кто хочет это сделать

Если вы храните в карманах, кошельках или домашних копилках старые банкноты номиналом 100, 200 и 500 гривен — самое время проверить, действительны ли они. Эти деньги постепенно изымают из обращения и заменяют современными банкнотами с усиленным уровнем защиты.

"Телеграф" рассказывает подробно, что известно об инициативе. Несмотря на то, что этими деньгами нельзя рассчитываться в магазинах или оплатить услуги, не стоит спешить выбрасывать их — они все еще подлежат обмену. Но делать это нужно в определенных учреждениях.

Так, будут изымать купюры 100, 200 и 500 гривен образца 2003-2006 годов.

Ниже демонстрируем образцы обоих вариантов купюр:

Купюры, которые уже неактуальны

Где можно обменять старые банкноты и монеты?

Самое надежное — обратиться в региональные представительства Национального банка Украины. Также обмен можно произвести в ряде отделений коммерческих банков. Однако следует заранее уточнить, проводит ли именно тот банк, к которому вы обращаетесь, операции с изъятыми из обращения деньгами. Не все учреждения должны это делать.

В некоторых случаях возможен обмен даже в почтовых отделениях, но только в период, определенный НБУ. Такой вариант чаще касается деревень или небольших городов, где нет банковских отделений.

Что следует знать тем, кто хочет обменять устаревшие деньги?

Не откладывайте обмен: сроки изъятия и приема старых денег могут изменяться.

Следите за официальными объявлениями НБУ, а также информацией от банков.

Совершайте обмен только в лицензированных учреждениях — чтобы не попасть на мошенников.

Если есть сомнения в стоимости банкноты — обратитесь к специалисту по нумизматике.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Украине планируют изъять из оборота часть купюр. В то же время для большинства граждан этот процесс пройдет без лишних хлопот и не повлияет на ежедневные расчеты.