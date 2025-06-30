Где ваши деньги? В коммуналке! Как можно сэкономить немножко деньжат

Большинство из этих советов вам точно знакомы

Ежедневно средства "текут сквозь пальцы" и большинство не понимает, почему так происходит. Однако если немножко пересмотреть расходы на будничные расходы, то можно сэкономить.

Первое, на что следует обратить внимание, это коммунальные услуги. В "Добрые новости" поделились советами, которые помогут разумно использовать воду, чтобы снизить суммы в платежках.

Лучшие 5 способов

Дождевая вода

Если вы являетесь владельцем частного дома, то хорошим решением станет сбор дождевой воды. Ее легко применять для полива сада, мытья автомобиля или даже для технических нужд, например слив унитаза.

Экономьте воду во время гигиенических процедур и мытья посуды

Чтобы уменьшить расход воды, стоит выключать кран во время чистки зубов или мытья посуды. Например, намыльте посуду, а затем только смойте ее под водой. Если мыть посуду в наполненной водой миске, а не под постоянно открытым краном, экономия будет еще ощутимее.

Дайте остаточной воде вторую жизнь

Вода, оставшаяся после мытья овощей, фруктов или даже после варки, может стать отличным источником для полива растений дома или на участке.

Проверьте сантехнику на наличие протечек

Даже небольшая утечка из крана или унитаза может привести к потере большого количества воды в течение месяца. Регулярно осматривайте сантехнику и своевременно устраняйте неисправности.

Рационально используйте воду при стирке

Во время ручной стирки лучше заполнять ведро или ванну. Для стирки в машинке выбирайте экономичные программы, загружайте ее полностью и по возможности используйте короткие режимы, если вещи не сильно загрязнены.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, на чем можно сэкономить более 3 тысяч гривен.