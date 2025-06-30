Де ваші гроші? В комуналці! Як можна зекономити трошки грошенят

Більшість з цих порад вам точно знайомі

Щодня кошти "течуть крізь пальці" і більшість не розуміє, чому так відбувається. Однак якщо трошки передивитись витрати на буденні витрати, то можна зекономити.

Перше, на що варто звернути увагу, це комунальні послуги. У "Добрі новини" поділились порадами, які допоможуть розумно використовувати воду, щоб знизити суми в платіжках.

Найкращі 5 способів

Дощова вода

Якщо ви є власником приватного будинку, то хорошим рішенням стане збір дощової води. Її легко застосовувати для поливу саду, миття автівки або навіть для технічних потреб, як-от злив унітазу.

Економте воду під час гігієнічних процедур та миття посуду

Щоб зменшити витрати води, варто вимикати кран під час чищення зубів або миття посуду. Наприклад, намильте посуд, а потім лише змийте його під водою. Якщо мити посуд у наповненій водою мисці, а не під постійно відкритим краном, економія буде ще відчутнішою.

Дайте залишковій воді друге життя

Вода, що залишилася після миття овочів, фруктів або навіть після варіння, може стати чудовим джерелом для поливу рослин вдома чи на ділянці.

Перевірте сантехніку на наявність протікань

Навіть невеликий витік із крана або унітазу може призвести до втрати великої кількості води протягом місяця. Регулярно оглядайте сантехніку і своєчасно усувайте несправності.

Раціонально використовуйте воду при пранні

Під час ручного прання краще заповнювати відро або ванну. Для прання в машинці обирайте економічні програми, завантажуйте її повністю та за можливості використовуйте короткі режими, якщо речі не сильно забруднені.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, на чому можна зекономити понад 3 тисяч гривень.