Ощадбанк обвинили в сборе личных данных из-за оплаты коммуналки: что произошло

В банке уже ответили

При оплате коммунальных услуг через кассу Ощадбанка клиентов просят предоставить номер мобильного телефона и некоторых это пугает и возмущает. Ведь люди против сбора личных данных, особенно если они не клиенты банка.

Такую ситуацию в комментариях под одним из сообщений Ощада описала женщина. По ее словам, она не хочет предоставлять банку свой номер телефона, чтобы просто оплатить коммуналку.

"Почему при попытке заплатить наличными, добровольные взносы за ЖКУ, в Ощадбанке работники требуют предоставить им личный номер телефона? Сбор данных людей?" – пишет женщина.

Банк уже ответил ей, отметив, что касса Ощада не может принять платеж без предоставления плательщиком номера мобильного телефона. Это связано с технической настройкой системы, а о сборе данных здесь речь не идет.

"Дополнительно, сообщу, что вы можете производить оплату платежей без обращения в отделение, а именно в Ощад 24/7", — написала работница банка.

Почему Ощадбанк просит номер телефона на кассах

В ответ женщина отметила, что не дает согласия на сбор своих данных и не пользуется карточками вообще, и требует законодательно обосновать такое требование банка.

"На сайте банка размещена публичная часть "Договор о предоставлении платежных услуг субъектам хозяйствования, физическим лицам, осуществляющим независимую профессиональную деятельность", которым оговорено, что потребитель услуг своей подписью на индивидуальной части Договора, в частности, подтверждает свое согласие на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление) использование, распространение (передачу), обезличивание, блокирование и уничтожение персональных данных банком, а также передачу этих персональных данных третьим лицам в интересах потребителя услуг (п. 8.6)", — пишет представительница Ощадбанка.

Ответ Ощада

Однако здесь возникает неоднозначная ситуация, ведь женщина отмечает, что не является клиентом банка, а в кассах Ощада просто хочет платить за коммунальные услуги. Но, учитывая, что даже терминалы самообслуживания требуют ввода мобильного номера для оплаты коммуналки, сделать это без указания личных данных проблематично.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что некоторые пенсионеры могут остаться без выплат, если не придут в отделение Ощада.