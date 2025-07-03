Ощадбанк звинуватили у зборі особистих даних через оплату комуналки: що сталося

У банку вже відповіли

Під час оплати комунальних послуг через касу Ощадбанку клієнтів просять надати номер мобільного телефону і декого це лякає та обурює. Адже люди проти збору особистих даних, особливо, якщо вони не клієнти банку.

Таку ситуацію у коментарях під одним з дописів Ощаду описала жінка. За її словами, вона не хоче надавати банку свій номер телефону, аби просто оплатити комуналку.

"Чому при спробі заплатити готівкою, добровільні внески за ЖКП, в Ощадбанку працівники вимагають надати їм власний номер телефону? Збір даних людей?" — пише жінка.

Банк вже відповів їй зазначивши, що каса Ощаду не може прийняти платіж без надання платником номера мобільного телефону. Це пов'язано з технічним налаштуванням системи, а про збір даних тут не йдеться.

"Додатково, повідомлю, що ви можете проводити оплату платежів без звернення до відділення, а саме в Ощад 24/7", — написала працівниця банку.

Чому Ощадбанк просить номер телефона у касах

У відповідь жінка зазначила, що не дає згоду на збір своїх даних та не користується картками взагалі. І вимагає законодавчо обґрунтувати таку вимогу банку.

"На сайті банку розміщена публічна частина "Договір про надання платіжних послуг суб’єктам господарювання, фізичним особам, які здійснюють незалежну професійну діяльність", яким обумовлено, що споживач послуг своїм підписом на індивідуальній частині Договору, зокрема, підтверджує свою згоду на збирання, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміну), використання, розповсюдження (передачу), знеособлення, блокування та знищення персональних даних банком, а також на передачу цих персональних даних третім особам в інтересах споживача послуг (п. 8.6)", — пише представниця Ощадбанку.

Відповідь Ощаду

Однак тут виникає неоднозначна ситуація, адже жінка наголошує, що не є клієнтом банку, а в касах Ощаду просто хоче платити за комунальні послуги. Але, враховуючи те, що навіть термінали самообслуговування вимагають введення мобільного номеру для оплати комуналки, зробити це без вказання особистих даних проблематично.

Раніше "Телеграф" розповідав, деякі пенсіонери можуть лишитися без виплат, якщо не прийдуть у відділення Ощаду.