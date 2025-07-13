Всего по 25 гривен в день и робот-пылесос ваш. Когда вы его купите

Актуальные ценники есть на Rozetka

Собрать н-сумму средств можно на что угодно, например на кофемашину или робот-пылесос, который поможет убрать мелкий мусор дома. Необходимую сумму можно накопить, если ежедневно экономить на некоторых незначительных покупках.

Сейчас популярный робот-пылесос на Rozetka стоит почти 4500 гривен. Он в двух цветах — белый и черный.

Вы сможете накопить эту сумму уже через шесть месяцев, без сильной нагрузки на ваш бюджет. Для этого каждый день нужно откладывать по 25 гривен или ежемесячно по 750 гривен, но при условии, что в месяце 30 дней. Сейчас на 25 гривен можно купить 1500 миллилитровую минеральную воду Моршинской.

Кроме того, если отказаться от популярного летнего напитка мохито в кафе, то уже ближе к Новому году можно будет приобрести новенький монитор из магазина почти за 12 тысяч гривен.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что вы сможете обновить мебель в спальне уже скоро, если будете придерживаться одной привычки. Вы купите сразу целый комплект новой мебели – кровать, стол, кресло, тумбу и комод.