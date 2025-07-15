Меньше чем через полгода вы сможете купить холодильник. Забудьте только об одной привычке

Ежедневная экономия сохранит значительную сумму

Отказ от привычки покупать ежедневно пачку сигарет может стать не только пользой для здоровья, но и существенной экономией. На эти средства можно приобрести что угодно, например путевку на отдых в пансионат или технику на дом, в частности холодильник.

Сейчас популярный холодильник в Comfy можно взять за 18 200 гривен. Он высокий и вместительный.

Холодильник

Купить холодильник за 18 200 гривен можно, если ежедневно экономить по 135 гривен. Столько в среднем стоит одна популярная пачка сигарет. Вы сможете насобирать такую сумму за примерно 135 дней (около 4,5 месяца). Это значит, что меньше чем за полгода можно позволить себе необходимую бытовую технику, просто отказавшись от одной вредной привычки.

Поэтому, такие маленькие, но регулярные сбережения помогают улучшить финансовое состояние. Кроме того, отказываясь от сигарет, можно не только позаботиться о здоровье, но и быстро накопить на нужную вещь.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что вы сможете отдохнуть четыре дня в Одессе, если в течение одного месяца будете экономить на одной, с первого взгляда, незначительной привычке.