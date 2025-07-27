И сладкий, и соленый, и кислый, и острый. Какие соусы можно купить вместо кетчупа к шашлыку
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К шашлыку обычно идет кетчуп, однако не все его любят. Вместо него можно купить другие не менее вкусные соусы, которые, может, и не будут похожи на него.
Что можно купить вместо кетчупа к мясу, разбирался "Телеграф", В списке есть семь соусов.
Что взять в магазине
- Соус Барбекю. Один из самых популярных заменителей кетчупа. Обладает дымным, сладко-острым вкусом, который прекрасно сочетается со свининой, курицей или ребрышками.
- Горчично-медовый соус. Нежный, сладковато-острый вкус делает его идеальным для запеченного или жареного мяса. Готовится просто – смешивается горчица, мед и немного лимонного сока.
- чесночный соус. На основе сметаны, майонеза или йогурта с добавлением чеснока и зелени – лучшее сочетание к шашлыку или куриным крылышкам.
- Аджика. Традиционный кавказский соус с острым перцем, чесноком и специями. Идеально подойдет тем, кто любит пикантное.
- Сальса. Мексиканский соус из томатов с добавлением кориандра, лука, перца чили, лайма и кинзы.
- Ткемали. Кисло-сладкий сливовый соус, родом из Грузии. Хорошо сочетается с жирным мясом, особенно со свининой.
- Соус терияки или соевый с медом. Восточная альтернатива – добавляет сладко-соленый вкус, карамелизует мясо при жарке.
Напомним, ранее "Телеграф" писал, что есть 7 продуктов, которыми можно заменить колбасу.