И сладкий, и соленый, и кислый, и острый. Какие соусы можно купить вместо кетчупа к шашлыку

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К шашлыку обычно идет кетчуп, однако не все его любят. Вместо него можно купить другие не менее вкусные соусы, которые, может, и не будут похожи на него.

Что можно купить вместо кетчупа к мясу, разбирался "Телеграф", В списке есть семь соусов.

Что взять в магазине

Соус Барбекю. Один из самых популярных заменителей кетчупа. Обладает дымным, сладко-острым вкусом, который прекрасно сочетается со свининой, курицей или ребрышками.

Один из самых популярных заменителей кетчупа. Обладает дымным, сладко-острым вкусом, который прекрасно сочетается со свининой, курицей или ребрышками. Горчично-медовый соус. Нежный, сладковато-острый вкус делает его идеальным для запеченного или жареного мяса. Готовится просто – смешивается горчица, мед и немного лимонного сока.

Нежный, сладковато-острый вкус делает его идеальным для запеченного или жареного мяса. Готовится просто – смешивается горчица, мед и немного лимонного сока. чесночный соус. На основе сметаны, майонеза или йогурта с добавлением чеснока и зелени – лучшее сочетание к шашлыку или куриным крылышкам.

На основе сметаны, майонеза или йогурта с добавлением чеснока и зелени – лучшее сочетание к шашлыку или куриным крылышкам. Аджика. Традиционный кавказский соус с острым перцем, чесноком и специями. Идеально подойдет тем, кто любит пикантное.

Традиционный кавказский соус с острым перцем, чесноком и специями. Идеально подойдет тем, кто любит пикантное. Сальса. Мексиканский соус из томатов с добавлением кориандра, лука, перца чили, лайма и кинзы.

Мексиканский соус из томатов с добавлением кориандра, лука, перца чили, лайма и кинзы. Ткемали. Кисло-сладкий сливовый соус, родом из Грузии. Хорошо сочетается с жирным мясом, особенно со свининой.

Кисло-сладкий сливовый соус, родом из Грузии. Хорошо сочетается с жирным мясом, особенно со свининой. Соус терияки или соевый с медом. Восточная альтернатива – добавляет сладко-соленый вкус, карамелизует мясо при жарке.

Соусы

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что есть 7 продуктов, которыми можно заменить колбасу.