Школьники будут проходить военную подготовку — с тиром, полосами препятствий и медицинской помощью
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В сети разгорелась активная дискуссия по решению властей
С 1 сентября 2025 года в украинских школах предмет "Защита Украины" будет заменен начальной общевойсковой подготовкой. В Харькове эти уроки будут проходить в специально избранных опорных школах каждого района.
Об этом во время пресс-конференции 8 мая сообщила директор городского департамента образования Ольга Деменко. Она отметила, что учащиеся будут изучать теоретические и практические аспекты, а также получат домедицинскую подготовку.
"Мы хотим создать опорные школы, где есть, например, тир, современный кабинет по этому предмету, стадион, полоса препятствий, где есть мощные преподаватели, в том числе мы сейчас привлекаем и ветеранов, если они имеют соответствующее образование. И тогда, например, мы сможем в этой опорной школе обучать детей из двух, трех или четырех школ. в месяц и полностью посвящать его данному предмету", — сказала она.
В сети разгорелась активная дискуссия по поводу решения властей — пользователи разделились в оценке новых инициатив. Одни выражают сильное возмущение и недовольство, другие поддерживают нововведения.
- "Что плохого в том, что учат к медицинской подготовке, это базовые умения?"
- "С ума сошли?"
- "Это нужно было делать еще в 2014 году. Но респект. Лучше так, чем никак"
- "Дурдом!"
Ранее "Телеграф" сообщал, что в Украине начали проверки средних учебных заведений относительно использования украинского языка в процессе обучения и вне его. Инспекция проводится уполномоченным по защите государственного языка совместно с Государственной службой качества образования.