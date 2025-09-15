Долар сягне піка? Які прогнози на курс у 2026 році, розповів Гетманцев

Курс залежить не тільки від резервів НБУ

Прогноз курсу гривні на наступний 2026 рік неабияк непокоїть українців. Адже за деякими даними він може сягнути 46 гривень за долар, однак є і втішні очікування.

Про це розповів в інтерв'ю РБК-Україна голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ради Данило Гетманцев. За його словами, прогноз курсу наразі досить позитивний, але він залежить від багатьох факторів.

Гетманцев наголосив, що в бюджетній декларації закладений середньорічний курс 44,7 гривні за долар. Завдяки досить великим резервам Національного банку України (НБУ) прогнози на 2026 рік позитивні.

Водночас є істотні проблеми з торговим балансом, але вони компенсуються міжнародною допомогою. Від неї курс залежить найбільше, за словами голови комітету з питань фінансів.

"Якщо будуть проблеми з міжнародною допомогою, то будуть і проблеми з курсом. Але поки такі ризики не високі", — наголосив Гетманцев.

Поточний курс гривні

Станом на ранок 15 вересня, за даними порталу Мінфіну, курс становить 41,15-41,55 грн/долар на міжбанку та 41,2-41,28 грн/долар на готівковому ринку. Однак уже у 2026 він може зрости на три одиниці, аж до 44 гривень за долар. Наразі стрімкий ріст не фіксується.

Курс долара 15 вересня

Нагадаємо, голова Нацбанку Андрій Пишний розкрив неочікувану деталь про перехід України до євро. За його словами, НБУ робить усе потрібне для української економіки, її стійкого розвитку тощо.

Раніше "Телеграф" розповідав про історію курсу та дизайну української валюти.