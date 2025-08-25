Не помогла даже "Дия": журналисты выяснили, почему невозможно купить билеты на поезда

Похоже "УЗ" проиграла бой мошенникам и перекупщикам

Проблемы с покупкой билетов на поезда "Укрзализныци" уже стали системными и повсеместными. Даже с верификацией через "Дию" перекупщики все равно успевают скупить их до того, как они могут попасть в руки простым пассажирам.

Об этом говорится в новом расследовании "Бигус Инфо". Авторы материала подчеркивают — методы борьбы "УЗ" остаются малоэффективными.

Хотя у "посредников" сохранились и старые методы работы через "своих людей" на кассах и среди проводников, добрался до них и технический прогресс. Например, благодаря автоматическим ботам в Telegram, они могут забронировать все билеты до того, как это смогут сделать живые люди. Поэтому случается так, что билеты на некоторые рейсы исчезают из продажи через несколько секунд после старта продаж.

Верификация через "Дию" тоже не особо работает. Например, журналистке удалось купить у перекупщиков билет на международный рейс с обязательной верификацией.

В "УЗ" признают проблему и сообщают о блокировках тысяч подозрительных аккаунтов, а также о введении новых методов борьбы с "посредниками". Однако журналисты говорят, что эта борьба выглядит больше, как пиар, чем попытка действительно решить проблему.

Корнем проблемы называется нехватка поездов и недоработанная электронная система. Дефицит порождает перспективы для мошенников, а простым пассажирам приходится к ним обращаться так как альтернативы просто нет.

