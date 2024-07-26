Днепр катастрофически мелеет: в реке гибнет рыба, есть риск для питьевой воды (фото и видео)

Уровень воды в реке Днепр в Днепре очень сильно упал. В результате не только гибнет рыба, но также есть угроза снижения качества питьевой воды.

Кадры с пляжа "Сагайдак", где наблюдается катастрофическое понижение уровня воды и мор рыбы, опубликовал Telegram-канал "Дніпро Оперативний". В связи с падением уровня воды в Днепре экологи предупреждают о возможных негативных последствиях для питьевой воды и отдыха жителей Днепра. Причинами неблагоприятной экологической ситуации называют продолжительную жару, искусственное регулирование реки и загрязнение.

Напомним, ранее появились печальные кадры с берега Монастырского острова в Днепре, который был усеян мертвой рыбой. Неприятный запах от нее был слышен издалека. По словам жителей города, "Днепр превращается быстрыми темпами в болото".

Как сообщал "Телеграф", в июне в акватории Днепра произошел массовый мор рыбы. Это наблюдалось вдоль правого берега реки между Алексеевкой и Никольским. Эколог указал на несколько странных моментов.