Дніпро катастрофічно міліє: у річці гине риба, є ризик для питної води (фото та відео)

Рівень води у річці Дніпро у Дніпрі дуже сильно впав. В результаті не тільки гине риба, але є також загроза зниження якості питної води.

Кадри з пляжу "Сагайдак", де спостерігається катастрофічне зниження рівня води та мор риби, опублікував Telegram-канал "Дніпро Оперативний". У зв’язку з падінням рівня води у Дніпрі екологи попереджають про можливі негативні наслідки для питної води та відпочинку мешканців Дніпра. Причинами несприятливої екологічної ситуації називають тривалу спеку, штучне регулювання річки та забруднення.

Нагадаємо, раніше з’явилися сумні кадри з берега Монастирського острова у Дніпрі, який був усіяний мертвою рибою. Неприємний запах від неї було чути здалеку. За словами мешканців міста, "Дніпро перетворюється швидкими темпами на болото".

Як повідомляв "Телеграф", у червні в акваторії Дніпра відбувся масовий мор риби. Це спостерігалося вздовж правого берега річки між Олексіївкою та Микільським. Еколог зазначив кілька дивних моментів.