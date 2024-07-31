Скандал с доставкой цветов в Днепре: в Flowers.ua объяснили ситуацию

Конфликт был улажен

После скандала с неудовлетворительным обслуживанием дочери погибшего защитника Полины Литвиновой, компания Flowers.ua объяснила ситуацию. Там отметили, что смогли уладить конфликт.

Об этом говорится в ответе компании на запрос "Телеграфа". В компании сообщили, что "сделали все возможное, чтобы обеспечить своевременную доставку заказа".

В Flowers.ua говорят, что из-за войны украинский бизнес испытывает множество проблем, включая перебои с электричеством, проблемы со связью, логистикой и доступными кадрами.

"В случае с этим заказом, мы за счет собственных средств привлекли дополнительного внештатного сотрудника для обеспечения своевременной доставки букета. Мы не всегда имеем возможность контролировать на каком языке пользуются внештатные работники, но считаем, что самое главное, что мы сделали доставку вовремя", — говорится в ответе.

Там отметили, что такой подход имеет свои недостатки, поскольку не всегда получается организовать доставку своевременно, поскольку это зависит от множества непредвиденных факторов.

В сообщении также указано, что компания уделяет много внимания украинским защитникам и их родственникам, понимая, что у "многие из них сталкиваются с трудностями со связью".

"Мы всегда делаем все возможное, чтобы найти выход из таких ситуаций и обеспечить исполнение заказа в полном объеме. С госпожой Полиной мы достигли понимания, компания сделала все возможное для выполнения своих обязательств. Все неудобства, возникшие в процессе доставки букета, были учтены и компенсированы", — сказано в ответе.

Сама Литвинова тоже сообщила, что конфликт был улажен. По ее словам, сначала в качестве компенсации предложили игрушечного мишку и коробку "Рафаэло" в добавку к следующему заказу, а затем корзину сладостей, однако она от таких вариантов отказалась. В конечном итоге, стороны сошлись на 20% денежной компенсации, которая должна поступить на ее карту в течение следующих 3-5 дней.

Как сообщалось ранее, в Киеве после акции Free AZOV произошел скандал в ЦУМе. Охранник пытался выгнать из заведения девушек с плакатами в поддержку освобождения пленных.