Дочь погибшего воина довел до слез сервис по доставке цветов: извинений мало

Букет стоил более 3600 гривен

Известный сервис доставки цветов Flowers.ua попал в скандал: дочь павшего защитника Полина Литвинова пожаловалась, что в Днепре цветы ей доставили не вовремя, еще и не сообщили вовремя о переносе. Она оставила жалобу, однако в компании с ней не связались.

Инцидент произошел 20 июля 2024 года, во вторую годовщину со дня гибели отца Литвиновой, о чем она написала в соцсетях. Цветы она заказала за 5 дней на 10 утра, чтобы забрать их до посещения кладбища.

Полина Литвинова пожаловалась на доставку цветов Flowers.ua

"20 июля было 2 года, как погиб папа. 2 года подряд я еду в этот день в Днепр, где мы собираемся вместе с его родными и друзьями. Обязательно в этот день мы посещаем кладбище и чествуем его память", ― написала пользовательница.

Организация всех мероприятий проводилась дистанционно, потому что Литвинова проживает в другом городе. На расстоянии она согласовывала меню, заказывала цветы на могилу отца и договаривалась с другими людьми, которые будут чтить память павшего воина.

Пользовательница отметила, что компании никогда ее не подставляли и все было хорошо. Однако не в этот раз. У нее возникли проблемы с сервисом Flowers.ua. Она утверждает, что цветы заказала за пять дней до нужной даты.

"15 июля, за 5 дней до годовщины, я заказываю букет роз на популярном сервисе Flowers.ua ― Доставка Цветов по Украине. Сразу оплачиваю картой полную сумму заказа, ни много ни мало, 3 658 грн. Заказываю на конкретное время, 10:00 (это важно!!!), в описании заказа указываю, что это цветы на кладбище, погибшему военному. И получаю СМС-сообщение, что заказ принят", – написала Литвинова.

С пользовательницей не связались на следующий день, но она не увидела в этом проблемы. Она была уверена, что времени достаточно.

Проблемы начались 20 июля, когда Литвинова приехала в Днепр, а откуда — к маме в село. Она пропустила звонок от компании, а когда перезвонила через минуту, то ей сказали, что доставка цветов будет в 11:00. То есть, на час позже, чем клиентка просила. Оператор говорила, что есть возможность доставить только в 11:00, и иначе никак.

Однако Литвинова не сдалась и договорилась с другим оператором о более ранней доставке. Удалось договориться об экспресс-доставке в пределах Днепра. Оператор пообещала оформить жалобу по поводу этой ситуации.

Дочь павшего бойца ждал еще один неприятный сюрприз. Курьер прибыл раньше установленного времени, еще и говорил на русском языке.

"Я забираю те многострадальные цветы, с нервами и моими слезами мы все успеваем. Я переживаю этот трудный и грустный день исключительно благодаря поддержке своих близких.

Но такое количество косяков в столь короткий промежуток времени уже делает это дело принципиальным, и я хочу дать честный фидбек компании. Но тет-а-тет, чтобы они пофиксировали то, что у них работает ужасно", — написала Литвинова.

На следующий день после посещения кладбища она связалась с представителями Flowers.ua. Оказалось, что ее жалобу не зафиксировали. Ей пообещали, что позвонят по телефону через несколько дней.

По словам Литвиновой, с ней никто не связался. Тогда она договорилась с оператором о дедлайне решения этой проблемы ― 28 июля. Однако к тому времени ей так и не позвонили по телефону, пишет пользовательница.

Пользователи жалуются на сервис

Украинцы оставили комментарии под сообщением Литвиновой. Некоторые из комментаторов тоже жаловались на устулги сервиса доставки.

Несколько пользователей отмечают, что такая проблема именно в Днепре. Раньше сервис доставки работал хорошо, но в последнее время что-то произошло и качество оказываемых услуг ухудшилось.

"Телеграф" отправил запрос представителю компании Flowers.ua по поводу этой ситуации и негативных комментариев от пользователей. На момент публикации материала ответа не было.

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