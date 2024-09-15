Парикмахер не будет ремонтировать канализацию: резонансная история в Днепре получила продолжение

Договор разорвали

Коммунальное предприятие "Днепрводоканал" разорвало договор о проведении ремонта канализации, который оно заключило с парикмахером. Согласно этому договору КП должно было выплатить за услуги более 110 миллионов гривен компании с уставным капиталом в 23 тысячи гривен.

Об этом говорится на сайте проведения аукционов Prozorro. Там отмечается, что договор был разорван по согласию сторон.

Примечательно, что это произошло 11 сентября, то есть на следующий день после того, как история вызвала публичный резонанс.

Как известно, журналисты обратили внимание на то, что "Днепрводоканал" заключил договор на 110 миллионов гривен с компанией "Симтекс". Эта компания прикрепила к тендерной документации лицензию, действующую до 2020 года, что почему-то не приняли во внимание коммунальщики.

При более детальном рассмотрении, оказалось, что Симтекс имеет уставной капитал в 23 тысячи гривен и принадлежит Анастасии Резановой, которая предоставляет услуги по уходу за волосами. Известно, что она рекламировала свои услуги в студии красоты "Towers beauty studio" в элитном ЖК "Башни", где проживает, в том числе, и городской глава Борис Филатов.

К настоящему времени все публикации в профиле Резановой удалены.

Как сообщалось ранее, "Укргазбанк" попал в громкий скандал из-за одной из самых дорогих реклам. Государственное финучреждение решило выделить на рекламный ролик 3,65 млн грн, а это около 90 тысяч долларов.