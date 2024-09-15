Перукарка не ремонтуватиме каналізацію: резонансна історія у Дніпрі отримала продовження

Договір розірвали

Комунальне підприємство "Дніпроводоканал" розірвало договір про проведення ремонту каналізації, який уклало з перукаркою. Згідно з цим договором КП мало виплатити за послуги понад 110 мільйонів гривень компанії зі статутним капіталом у 23 тисячі гривень.

Про це йдеться на сайті проведення аукціонів Prozorro. Там наголошується, що договір було розірвано за згодою сторін.

Примітно, що це сталося 11 вересня, тобто наступного дня, після того, як історія викликала публічний резонанс.

Як відомо, журналісти звернули увагу на те, що "Дніпроводоканал" уклав договір на 110 мільйонів гривень із компанією "Сімтекс". Ця компанія прикріпила до тендерної документації ліцензію до 2020 року, що чомусь не взяли до уваги комунальники.

При більш детальному розгляді виявилося, що Сімтекс має статутний капітал у 23 тисячі гривень і належить Анастасії Резановій, яка надає послуги з догляду за волоссям. Відомо, що вона рекламувала свої послуги в студії краси Towers beauty studio в елітному ЖК "Башти", де проживає, в тому числі й міський голова Борис Філатов.

Наразі всі публікації у профілі Резанової видалені.

Як повідомлялося раніше, "Укргазбанк" потрапив у гучний скандал через одну з найдорожчих реклам. Державна фінустанова вирішила виділити на рекламний ролик 3,65 млн грн, а це близько 90 тисяч доларів.