В Киеве заметили огромную змею (видео)

Главное — это соблюдать спокойствие и не трогать пресмыкающихся

На левом берегу Днепра прохожие заметили большую змею. Специалисты отмечают, что из-за аномально теплой осени змеи действително активизируются и все чаще покидают свои укрытия. Жителей и гостей Киева, при этом просят сохранять спокойствие и помнить о том, что шанс встретить ядовитую змею в черте города крайне мал.

В соцсети появилось видео, на котором запечатлена большая змея, которая извивается рядом с ничего не подозревающей группой людей. К счастью, люди соблюдали спокойствие и змея не напала на автора видео.

На Троещине прохожие наткнулись на крупное пресмыкающееся, которое извивалось возле дерева. Видео выглядит достаточно жутко, ведь люди проходят в непосредственной близости от большой змеи.

Специалисты отмечают, что из-за аномально теплой осени змеи действително активизируются и не спешат впадать в спячку.

Какие змеи водятся в черте Киева

Всего в Киеве, как говорят специалисты, можно встретить три-четыре вида змей: ужа водяного и ужа обыкновенного, полоза, а также лесную гадюку (ядовита). Эти виды водятся в лесах и заболоченных водоемах.

Гадюки в черте города практически не встречаются, а вот ужи — обычное явление для каждого из районов столицы. Их можно встретить в центральных парках, возле водоемов и лесополосах.

Как избежать укуса змеи

Обычно они при встрече с человеком змеи пытаются скрыться, стремительно уползая в укрытие. Кусает змея в основном только в тех случаях, когда ее начинают дразнить и беспокоить.

При встрече со змеей следует соблюдать следующие рекомендации:

Если вы решили присесть и отдохнуть, палкой проверьте, нет ли поблизости змеи.

Если вы неожиданно заметили ползущую змею, то замрите и дайте ей возможность уйти.

Если змея приняла позу угрозы, отступите медленно назад. Избегайте резких, пугающих змею движений! Нельзя, защищаясь, выставлять вперед руки, разворачиваться к змее спиной. Если у вас есть палка, держите ее перед собой по направлению к змее.

Не пытайтесь ловить змей или играть с ними.

Ядовиты и только что вылупившиеся из яйца детеныши змей.

Следует соблюдать осторожность в обращении с мертвыми змеями, у некоторых из них яд сохраняет свои свойства долгое время.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что на Киевщине во время расчистки озера водолаза атаковал неизвестный монстр. После встречи с неизвестным живым существом мужчина получил тяжелую травму глаза, оказался в больнице и перенес серьезную операцию.