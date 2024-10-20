В Киеве заметили огромную змею (видео)
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Главное — это соблюдать спокойствие и не трогать пресмыкающихся
На левом берегу Днепра прохожие заметили большую змею. Специалисты отмечают, что из-за аномально теплой осени змеи действително активизируются и все чаще покидают свои укрытия. Жителей и гостей Киева, при этом просят сохранять спокойствие и помнить о том, что шанс встретить ядовитую змею в черте города крайне мал.
В соцсети появилось видео, на котором запечатлена большая змея, которая извивается рядом с ничего не подозревающей группой людей. К счастью, люди соблюдали спокойствие и змея не напала на автора видео.
На Троещине прохожие наткнулись на крупное пресмыкающееся, которое извивалось возле дерева. Видео выглядит достаточно жутко, ведь люди проходят в непосредственной близости от большой змеи.
Специалисты отмечают, что из-за аномально теплой осени змеи действително активизируются и не спешат впадать в спячку.
Какие змеи водятся в черте Киева
Всего в Киеве, как говорят специалисты, можно встретить три-четыре вида змей: ужа водяного и ужа обыкновенного, полоза, а также лесную гадюку (ядовита). Эти виды водятся в лесах и заболоченных водоемах.
Гадюки в черте города практически не встречаются, а вот ужи — обычное явление для каждого из районов столицы. Их можно встретить в центральных парках, возле водоемов и лесополосах.
Как избежать укуса змеи
Обычно они при встрече с человеком змеи пытаются скрыться, стремительно уползая в укрытие. Кусает змея в основном только в тех случаях, когда ее начинают дразнить и беспокоить.
При встрече со змеей следует соблюдать следующие рекомендации:
- Если вы решили присесть и отдохнуть, палкой проверьте, нет ли поблизости змеи.
- Если вы неожиданно заметили ползущую змею, то замрите и дайте ей возможность уйти.
- Если змея приняла позу угрозы, отступите медленно назад. Избегайте резких, пугающих змею движений! Нельзя, защищаясь, выставлять вперед руки, разворачиваться к змее спиной. Если у вас есть палка, держите ее перед собой по направлению к змее.
- Не пытайтесь ловить змей или играть с ними.
- Ядовиты и только что вылупившиеся из яйца детеныши змей.
- Следует соблюдать осторожность в обращении с мертвыми змеями, у некоторых из них яд сохраняет свои свойства долгое время.
Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что на Киевщине во время расчистки озера водолаза атаковал неизвестный монстр. После встречи с неизвестным живым существом мужчина получил тяжелую травму глаза, оказался в больнице и перенес серьезную операцию.