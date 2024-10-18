В Киеве заметили необычный монстр-трак: что это было (видео)

Чего только не увидишь в столице

В пятницу, 18 октября, в Киеве по улицам ездил огромный вездеход. Прохожие с изумлением смотрели на необычное транспортное средство и снимали его на видео.

Водитель ловко управлял "монстр-траком" и чувстсовал себя за рулем достаточно уверенно. Очевидцы поделились соответствующими кадрами в соцсети.

В одном из районов столицы пешеходы заметили необычную машину — по городу ездил огромный внедорожник на шинах сверхнизкого давления. Стоит отметить, что водителю давал указания мужчина, который стоял на проезжей части.

Как вездеход попал в столицу и что происходит в кадре — неизвестно. Однако "Телеграф" узнал, что в Киеве был замечен вездеход-амфибия на шинах сверхнизкого давления "Шерп" украинского производства.

Что известно о вездеходе-амфибии "Шерп"

Снегоболотоход SHERP был разработан и изготовлен в Украине и этот процесс длился 20 лет. Своё название вездеход получил в честь непальских горных проводников, сопровождающих альпинистов на труднодоступных маршрутах в Гималаях, известных своей выносливостью в горах.

Вездеход выпускается в нескольких модификациях, отличающихся габаритами, размером и количеством колёс, а также, различными дополнительными опциями.

"Шерп" предназначен для передвижения по бездорожью всех типов, включая песок, снег, лёд, болото, каменные россыпи и бурелом.

Сейчас компания SHERP продает вездеходы на все континенты, поскольку аналогов по тактико-техническим характеристикам им в мире нет.

Напомним, первый в Украине Tesla Cybertruck был замечен в Киеве. Внешний вид Tesla Cybertruck напоминает транспортные средства из фантастических фильмов.

Клиновидный профиль и двухметровая грузовая платформа делают его неповторимым на дороге. Кузов изготовлен из сверхпрочной стали, что обеспечивает максимальную прочность и выносливость автомобиля.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Киеве замечен эксклюзивный спорткар. Это был седан BMW B8 Gran Coupe в редкой версии от Alpina — компании, которая производит тюнинговые автомобили ручной сборки на базе BMW. Спорткар разгоняется до 100 километров в час за 3,3 секунды, а его максимальная скорость достигает 324 км/час.