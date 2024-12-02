Родители мажора, причастного к смертельному ДТП в Днепре, зарабатывали деньги через скандальную компанию Гонтаревой

Местные считают, что малолетнего правонарушителя хотят выгородить

Родители Арсения Бессонова, который стал одним из участников (пока до конца не понятно, в каком статусе ) смертельной аварии в городе Днепре, похоже, действительно могут быть совсем не простыми бизнесменами. Как минимум в течение 2021 года их компания была крупным инвестором известного фонда ООО "КУА "Инвестиционный Капитал Украина", ранее принадлежавшего экс-главе НБУ Валерии Гонтаревой.

Об этом свидетельствуют данные системы YouControl и отчеты ООО "КУА "Инвестиционный Капитал Украина", проанализированные "Телеграфом".

Так, согласно данным YouControl, по состоянию на 2 декабря 2024 года отец мажора Бессонов Олег Павлович (место регистрации — с.Знаменовка Новомосковского района Днепропетровской области, кстати там же зарегистрировано и сбившее девочку BMW — ред.) является руководителем и основателем компании "Специзоляция — Восток", а также директором ООО "Ам Тек", где учредителем является Бессонова Валентина Ивановна.

Согласно перечню видов деятельности, компания "Ам Тек" занимается фотокопированием, работами по завершению строительства и работает как агентство недвижимости.

В то же время, согласно аудиторскому отчету инвестфонда ООО "КУА "Инвестиционный Капитал Украина", как минимум в 2021 году компания "Ам Тек" была одним из крупных владельцев сертификатов этого фонда в количестве 11 701 шт. — это примерно десятая часть от вкладов всех инвесторов.

ООО "КУА "Инвестиционный Капитал Украина", в свою очередь, входит в группу компаний Investment Capital Ukraine (ICU), принадлежащую Макару Пасенюку и Константину Стеценко.

ICU известна не только тем, что ее создала экс-глава Нацбанка Валерия Гонтарева (в настоящее время живет в Великобритании), но и тем, что фигурировала в ряде громких финансовых скандалов, как, например, содействие, якобы, выведению миллиардов долларов для Януковича и сомнительные сделки с ОВГЗ.

Об отце 17-летнего участника днепровского ДТП Арсения Бессонова также известно, что Олег Бессонов был фигурантом ряда судебных дел, как в качестве истца (в частности, судился с КБ "Финансовая Инициатива"), так и ответчика (налоговая выдвинула ему претензии в неуплате причитающейся суммы налогов).

Некоторые паблики также пишут, что он несколько раз нарушал правила дорожного движения, последний раз – 2 недели назад. В частности, об этом написал telegram-канал "Днепр Оперативный", отметив также, что Бессонов-старший может быть причастен к теневым схемам с фиктивными ФОПами и отмыванием средств. Якобы, он поддерживает тесные отношения с депутатом Подгородненского городского совета Юрием Пришедько, который, по сообщениям СМИ, несколько недель назад оказался в центре резонансного уголовного дела, которое расследуется СБУ.

Относительно Бессонова-младшего, вероятного участника резонансного ДТП, в котором погибла 10-летняя девочка, полиция считает, что за рулем был совсем не он, а его 19-летний товарищ Валерий Олещенко. По данным полиции, проводятся соответствующие экспертизы, призванные пролить свет на этот вопрос.

Комментаторы в местных пабликах выражают сомнения в правдивости этих данных и подозревают, что малолетнего правонарушителя хотят выгородить. Ведь Арсений Бессонов не так давно уже сбивал людей на своем авто, причем на пешеходном переходе, и в результате (по данным полиции) отделался административным наказанием, поскольку пострадавшие, якобы, получили лишь легкие травмы.

В telegram-каналах при этом распространяются видео из паблика Арсения Бессонова, где малолетний гонщик с товарищами размышляют (осторожно! контент 18+!), как будут употреблять запрещенные препараты, и перечень якобы его интернет- предпочтений, часть из которых также "наркотического" характера.

Напомним, в первый день зимы водитель автомобиля BMW, находясь в районе остановки общественного транспорта "Детский комбинат", столкнулся с автомобилем Ford. Одна из пассажирок Ford-а, 10-летняя девочка, погибла. В соцсетях писали, что она может быть ребенком военного ВСУ. Еще четыре человека, среди которых водитель Ford и двое малолетних детей, получили телесные повреждения. У старшего 13-летнего ребенка сохраняется угроза жизни.