Кто был за рулем BMW, которое спровоцировало смертельное ДТП в Днепре. В полиции рассказали свою версию

Погиб10-летний ребенок в ДТП

В полиции подтвердили, что за рулем BMW, которое спровоцировало смертельную аварию в Днепре, находился совершеннолетний водитель. Из-за ДТП погиб малолетний ребенок, еще два получили тяжелые травмы.

Как отмечает пресс-секретарь областной Нацполиции Анна Старчевская, передает "Днепр областной", водителя авто BMW уже задержали. Он 2005 года рождения, то есть ему либо 18, либо 19 лет.

"За рулем BMW был совершеннолетний водитель, а несовершеннолетний был пассажиром", — говорит Старчевская.

Полиция уже открыла уголовное производство, начато досудебное расследование, следствие продолжается. Решается вопрос об объявлении подозрения водителю.

Однако правоохранители еще проводят экспертизу, чтобы точно установить, кто именно находился за рулем авто, которое спровоцировало смертельное ДТП.

Отмечается, что пассажир 2005 года рождения был трезв, как водитель машины. В то же время, правоохранители не называют имен причастных к аварии лиц.

Напомним, что в совершении этой страшной аварии подозревают Арсения Бессонова, чей отец имеет очень неоднозначную репутацию. Водитель BMW, находясь в районе остановки общественного транспорта "Детский комбинат", столкнулся с разворачивающимся автомобилем Ford. 10-летняя пассажирка Ford погибла, есть информация, что девочка – ребенок военного. Еще четыре человека, среди которых водитель Ford и двое малолетних детей, получили телесные повреждения.

В настоящее время врачи борются за жизнь еще двух пострадавших девочек в результате ДТП. Старший 13-летний ребенок в крайне тяжелом состоянии в реанимации, а 11-летний имеет многочисленные переломы.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что известно об отце Бессонова, который мог совершить не одно ДТП.