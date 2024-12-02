Девушки, сбитые мажором в Днепре, в крайне тяжелом состоянии

У обоих черепно-мозговые травмы

В результате ДТП, которое произошло в Днепре при участии BMW и Арсения Бессонова, две девушки получили тяжелые травмы. У старшего 13-летнего ребенка сохраняется угроза жизни.

Об этом сообщил Егоров Сергей, заведующий отделением интенсивной терапии Регионального медицинского центра семейного здоровья, передают местные каналы. По его словам, оба ребенка получили тяжелые травмы из-за аварии на Красном камне.

"13-летняя девочка в крайне тяжелом состоянии, сохраняется угроза жизни. Она имеет тяжелую черепно-мозговую травму, множественные переломы, ушибы легких и разрыв одного из них, разрыв селезенки и перелом бедра. Ребенок в реанимации", — говорит врач.

Относительно состояния 11-летней девочки он добавляет, что она менее "тяжела", но также имеет множественные переломы, ушибы и черепно-мозговую травму, тяжелый перелом бедра. Этого ребенка в ближайшее время планируются прооперировать, а вот оперативное вмешательство у старшей девушки пока невозможно.

"Прогнозы по старшему ребенку мы пока не можем делать, она в очень тяжелом состоянии. Врачи делают все возможное. Вторая девушка стабилизирована и требует операции, по ней прогноз благоприятный, то есть она поправится", — объясняет Егоров Сергей.

Напомним, 1 декабря водитель автомобиля BMW, находясь в районе остановки общественного транспорта "Детский комбинат", столкнулся с разворачивающимся автомобилем Ford. 10-летняя пассажирка Ford погибла, есть информация, что девочка – ребенок военного. Еще четыре человека, среди которых водитель Ford и двое малолетних детей, получили телесные повреждения.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что, вероятно, 17-летний Арсений Бессонов мог быть только пассажиром, а не водителем автомобиля BMW, налетевшего на Ford в Днепре 1 декабря.