Мажору, который причастен к смертельной ДТП в Днепре, избрали меру пресечения

Молодой человек сказал свое слово на заседании

В среду, 4 декабря, в суде избирали меру пресечения 17-летнему фигуранту резонансного смертельного ДТП с черной БМВ на Набережной Заводской. Его попросили сдать документы, которые позволяют выехать за границу.

Об этом сообщают местные телеграм-каналы. Там отметили, что подозреваемый трижды привлекался к административной ответственности: о том, что были совершены ДТП, нанесены повреждения другим лицам, побег с места преступления, управление автомобилем без разрешительных документов.

Сторона обвинения просит приобщить документы, характеризующие подозреваемого. С учетом того, что подозреваемый может скрываться, требует меру пресечения в виде домашнего ареста на срок 60 суток.

Отец несовершеннолетнего заявил о том, что его сыну угрожают в социальных сетях и соответствующие угрозы для жизни и здоровья поступают на мобильный телефон. Он также рассказал о жизни сына и его отношениях с Олещенко.

По состоянию на 1 декабря 2024 года сын проживал отдельно от родителей, поселившись у своего друга Валерия Олещенко. По словам отца, 30 ноября Олещенко попросил у него автомобиль на два дня. Получив согласие, он взял авто, поскольку имеет водительское удостоверение.

Сам молодой человек отрицает свою вину. Он заявил, что тоже является потерпевшим.

"Я не понимаю в чем моя вина. Я такой же потерпевший", — сказал он.

Позже телеграм-каналы написали, что суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде 60 суток круглосуточного домашнего ареста. Также он должен сдать загранпаспорт и все документы, которые позволяют выезжать из страны.

Что предшествовало

В воскресенье, 1 декабря, в Днепре произошло смертельное ДТП с участием автомобилей BMW и Ford. В результате столкновения погибла 10-летняя девочка.

В сети пишут, что в этот момент на месте столкновения не работали светофоры из-за отключения света, однако "БМВ" двигалась на большой скорости и даже не пыталась притормозить.

Летом машина (номер КТ 7777 ВТ) сбила двух подростков на переходе в Днепре. Утверждается, что тогда водителю удалось избежать наказания.

Ранее "Телеграф" писал, что фигуранты сразу после случившейся смертельной аварии пошли в супермаркет. Они не оказали помощь потерпевшим.