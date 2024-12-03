Год назад Фарион уехала с места ДТП: что решил суд

На суде она признала свою вину

Дочь убитой во Львове Ирины Фарион София Семчишин в 2023 году на своем автомобиле ударила другую машину и скрылась с места ДТП. Задетое транспортное средство получило механические повреждения с материальным ущербом.

Об этом говорится в материалах суда, пишет сайт "Українські Новини". Отмечается, что в полицию о случившемся София не сообщала.

Известно, что 26 октября 2023 года в городе Львов на улице Садовой, 2А, управляя автомобилем "Nissan Sentra" София Семчишин задним ходом врезалась в припаркованный автомобиль "Opel Vivaro". Машины получили механические повреждения.

В материале указано, что дочь Фарион нарушила п.п. 10.9 ПДД Украины и оставила место ДТП, к которому она причастна, не сообщив об этом орган или подразделение полиции, чем нарушила п. 2.10 ПДД Украины.

На суде Семчишин признала вину. Суд также признал ее виновной в совершении административных правонарушений, предусмотренных ст.122-4, 124 КУоАП и оштрафовал на 3400 гривен.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в октябре текущего года в бою за Украину на Северском направлении погиб муж дочери Ирины Фарион Василий Особа. Он защищал нашу страну в 4-м батальоне Сила Свободы Бригады быстрого реагирования НГУ "Рубеж".