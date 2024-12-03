Сразу после аварии парни пошли в супермаркет: новые подробности смертельного ДТП в Днепре (видео)

Дело будут расследовать в столице

Фигуранты резонансного ДТП в Днепре сразу после смертной аварии пошли в супермаркет. Они не оказали помощь потерпевшим.

Об этом свидетельствуют материалы уголовного расследования. Было обнародовано видео с камер наблюдения, зафиксировавших парней в АТБ на улице Коробова.

Они находились в супермаркете с 20:11 до 20:25. На место столкновения оба вернулись примерно через час.

Также стало известно, что владельцем BMW, на которой ехали подозреваемые, является отец Арсения Бессонова. Об этом сообщил заместитель руководителя Днепропетровской областной прокуратуры Олег Рыженко.

По его словам, внесены сведения в единый реестр досудебных расследований насчет возможной передаче права управления транспортным средством несовершеннолетнему и по факту ненадлежащего исполнения родительских обязанностей. Досудебное расследование этих производств продолжается и по результатам будут приняты соответствующие процессуальные решения.

Рыженко сообщил, что в среду, 4 декабря, суд должен избрать меру пресечения и 17-летнему парню, который мог быть пассажиром BMW. Прокуроры подали ходатайство о мере пресечения в виде домашнего ареста, что должно исключить его выезд за границу.

В свою очередь первый заместитель начальника Главного следственного управления Нацполиции Сергей Пантелеев сообщил, что ГСУ берет под контроль производство по резонансному ДТП. По его словам, в Офис генпрокурора направлено обращение для определения подследственности всех производств по ДТП. Пантелеев отметил, что расследование будет поручено следователям-криминалистам Главного следственного управления Нацполиции в Киеве.

Что известно о резонансном ДТП

Авария произошла 1 декабря 2024 года в микрорайоне Красный Камень. Водитель автомобиля BMW, превышая скорость, влетел в Ford. В результате столкновения погибла 10-летняя пассажирка Ford.

Первоначально местные СМИ распространили информацию, что за рулем BMW якобы находился 17-летний Арсений Бессонов. Утверждалось, что он недавно сбил двух девушек, когда те переходили дорогу по пешеходному переходу. Однако в то время ответственности парень избежал, дело квалифицировали только как административное нарушение. К этому якобы приложил руку его отец Олег Бессонов. Мужчина, по данным СМИ, якобы причастен к теневым схемам с фиктивными ФОПами и отмыванием средств.

Однако впоследствии правоохранители опровергли эту версию. За рулем находился не Бессонов, а 19-летний житель Днепра Валерий Олещенко. Именно он получил сообщение о подозрении в нарушении правил безопасности дорожного движения, повлекшем гибель потерпевшей. 3 декабря суд избрал ему меру пресечения в виде содержания стражей в течение 60 суток без права внесения залога.

Как рассказывал "Телеграф", в сети появилась информация, что полиция отказалась принять отца погибшей девочки — военного. Однако в полиции ее опровергли.