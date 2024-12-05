Десятки миллионов пойдут на сообщения в Viber: государственный банк объявил тендер

Услуги связи в течение 12 месяцев обойдутся в сумму более 36 миллионов гривен

"Сенс-банк", национализированный летом 2023-го года, объявил тендер на услуги по передаче сообщений пользователям через телекоммуникационную сеть Viber.

Об этом свидетельствуют данные портала zakupivli.pro. Прием предложений будет проходить с 11 по 16 декабря.

Ожидаемая стоимость услуг в течение 12 месяцев вместе с НДС составит 36 130 792,20 грн.

Отмечается, что предложение участника должно включать услуги передачи сообщений Viber в пределах Украины (транзакционные и рекламные) и на заграничные номера (транзакционные).

Заказчиком услуг выступает Акционерное Общество "Сенс-банк", которое находится в государственной собственности.

Напомним, 20 июня 2023 года Национальный банк Украины принял решение, которое позволило передать "Сенс Банк" в собственность государства. Регулятор посчитал необходимым вывести из рынка "Сенс Банк" и обратиться с предложением к Кабмину касательно участия государства в этой процедуре. По словам главы НБУ Андрея Пышного, к такому решению привел тот факт, что владельцы банка связаны с Россией и поддерживают действия страны-агрессора.

Ранее "Телеграф" сообщал, что государственное предприятие "Агентство оборонных закупок" (АОЗ), отвечающее за обеспечение украинских военных, снова оказалось в центре скандала. В частности, по данным из достоверных источников, в 2024 году АОЗ потратило 5,77 млн грн на 72 заграничные командировки, которые оказались в основном неэффективными.