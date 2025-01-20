"Давайте не обманывать себя": Макрон объяснил, когда может закончиться война в Украине

Французский лидер заявил, что миру нужно проснуться и перестать себя обманывать

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что война в Украине не закончится в ближайшее время и призвал европейские страны наращивать производство оружия.

"Война в Украине не закончится ни завтра, ни послезавтра", – заявил Макрон во время ежегодного обращения к французским военным в городе Сессон-Севинье. Об этом сообщает местное издание Le Monde.

Президент Франции назвал две ключевые задачи для международных партнеров Украины:

сейчас – предоставить Украине возможность вести будущие переговоры с позиции силы;

после прекращения боевых действий обеспечить Украине гарантии против возобновления войны на ее территории.

Макрон отметил, что Европе нужно как можно скорее наращивать темпы производства оружия.

"В мире, где правила исчезают, а арсеналы наполняются, мы должны идти дальше и быстрее. Мы должны изменить масштаб, перейти к большему количеству совместных программ, сделать выбор европейских чемпионов", — подчеркнул он. "Давайте не обманывать себя", — сказал Макрон во время инаугурации Дональда Трампа, который обещал завершить войну через 24 часа.

Также "Телеграф" ранее писал, что Newsweek поделился прогнозами по Украине. Как утверждается, после инаугурации Трамп будет оказывать давление на обе стороны с целью поиска компромисса.