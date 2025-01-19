Россияне все ближе к Днепропетровщине: сколько осталось километров, какие районы в зоне риска (карта)

Россиянам осталось всего несколько километров

За последнюю неделю российские войска захватили еще два километра территории в районе Удачное-Успеновка. Расстояние до границ Днепропетровской области сократилось до пяти километров.

Эту информацию подтверждает карта военного аналитического ресурса Deep State. В настоящее время фронт максимально приблизился к границам Днепропетровской области со стороны населенного пункта Удачное, расположенного юго-западнее Покровска.

В самом Удачном, где находится последняя шахта коксующегося угля, которая остается под контролем Украины, уже продолжаются активные боевые действия.

Обострение ситуации также наблюдается в соседних населенных пунктах, в частности, в Успеновке. Российские войска активно атакуют позиции украинской армии, чтобы продвинуться дальше. На картах аналитиков видно, как линия фронта постепенно двигается в направлении Днепропетровской области. Это ставит под угрозу населенные пункты региона, расположенные недалеко от границы с Донецкой областью. А именно – Покровский и Петропавловский районы Днепропетровской области.

Есть риски российских ударов для жителей таких общин:

Межевская;

Покровская;

Петропавловская;

Васильковская;

Великомихайловская;

Маломихайловская;

Новопавловская.

Также ранее "Телеграф" писал, что враг уже за несколько километров до Днепропетровской области, и всем пох***. Так считает заместитель командира 3 ОШБрМаксим Жорин.