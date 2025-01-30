Под Днепром мужчина побил полицейских, которые приехали на вызов его сожительницы (видео)

Инцидент уже расследуют правоохранители

В городе Каменское Днепропетровской области произошел вопиющий инцидент — во дворе многоэтажки агрессивный мужчина набросился на полицейских и начал их бить. Как оказалось, участковый и курсант приехали на вызов женщины, которую ранее избивал нападавший.

По данному факту возбуждено уголовное производство. Также проводится служебное расследование по факту непрофессиональных действий полицейских. Об этом сообщили в пресс-службе Полиции Днепропетровской области.

Известно, что в популярной соцсети было опубликовано видео того, как в районе Черемушки в Каменском между местным жителем и правоохранителями начинается стычка.

На кадрах видно, что двое полицейских держар за руки мужчину. Все происходящее снимает прохожий, который пытается узнать у копов причину задержания.

В какой-то момент мужчина начинает бить полицейских нанося им удары в область головы и тела. При этом "оператор" подбадривает злоумышленника и кричит ему: "Бей этих молодых!"

В конечном итоге правоохранители остались без шапок, а также выронили документы. После этого они якобы покинули территорию двора.

Внимание: в видео содержится нецензурная лексика! Строго 18+!

Данную информацию провели правоохранители и установили все обстоятельства произошедшего. Как оказалось, участковый офицер полиции и курсант III курса ведомственного университета прибыли по вызову женщины, которой сожитель наносил телесные повреждения.

На вопросы полицейских мужчина реагировал агрессивно, нецензурно выражался и оказывал сопротивление. По факту сопротивления работникам правоохранительных органов открыто уголовное производство. Мужчине может грозить тюремное заключение на срок до трех лет.

Также проводится служебное расследование по факту непрофессиональных действий полицейских.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что сотрудник ТЦК и полицейский пришли на шиномонтаж в Ивано-Франковске проверить документы, но получили отпор. Фигуранты дела начали оскорблять пришедших и руками выталкивать их с прилегающей территории, угрожая физической расправой.