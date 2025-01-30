Під Дніпром чоловік побив поліцейських, які приїхали на виклик його співмешканки (відео)

Інцидент уже розслідують правоохоронці

У місті Кам’янське на Дніпропетровщині стався кричущий інцидент — у дворі багатоповерхівки агресивний чоловік накинувся на поліцейських і почав їх бити. Як виявилося, дільничний та курсант приїхали на виклик жінки, яку перед цим бив нападник.

За цим фактом порушено кримінальне провадження. Також проводиться службове розслідування за фактом непрофесійних дій поліцейських. Про це повідомили у пресслужбі Поліції Дніпропетровської області.

Відомо, що у популярній соцмережі було опубліковано відео того, як у районі Черемушки у Кам’янському між місцевим мешканцем та правоохоронцями починається сутичка.

На кадрах видно, що двоє поліцейських тримають за руки чоловіка. Все, що відбувається, знімає перехожий, який намагається дізнатися у копів причину затримання.

У якийсь момент чоловік починає бити поліцейських, завдаючи їм удари в область голови та тіла. При цьому "оператор" підбадьорює зловмисника і кричить йому: "Бий цих молодих!"

Зрештою правоохоронці залишилися без шапок, а також випустили документи. Після цього вони начебто покинули територію двору.

Увага: у відео міститься нецензурна лексика! Виключно 18+!

Цю інформацію перевірили правоохоронці та встановили всі обставини події. Як виявилося, дільничний офіцер поліції та курсант ІІІ курсу відомчого університету прибули на виклик жінки, якій співмешканець завдав тілесних ушкоджень.

На питання поліцейських чоловік реагував агресивно, нецензурно висловлювався та чинив опір. За фактом опору правоохоронцям відкрито кримінальне провадження. Чоловіку може загрожувати ув’язнення терміном до трьох років.

Також проводиться службове розслідування за фактом непрофесійних дій поліцейських.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що співробітник ТЦК та поліцейський прийшли на шиномонтаж в Івано-Франківську перевірити документи, але отримали відсіч. Фігуранти справи почали ображати тих, хто прийшов, руками виштовхувати їх із прилеглої території та погрожуючи фізичною розправою.