Мужчина толкнул полицейского, но суд стал на его сторону: что произошло

Мужчина даже не явился на заседание

В Полтавской области мужчина неоднократно толкнул полицейского при исполнении. Суд за это ему ничего не сделал.

Об этом говорится в судебном постановлении, которое обнародовано в Едином реестре судебных решений. Само нарушение произошло в полночь 22 июня 2024 года в пгт Градижск, что неподалеку от Кременчуга.

Отмечается, что мужчина вел себя "дерзко и нагло" и "толкал сотрудников полиции за одежду". На судебное заседание он, к слову, тоже не пришел, а потому рассмотрение дела проводилось без его участия.

В суде сообщили, что взыскание по административному производству может быть наложено в течение трех месяцев с момента совершения нарушения. Поскольку с тех пор уже прошло больше полугода, то производство постановили закрыть.

Таким образом, нарушитель избежал наказания. Впрочем, решение суда еще может быть обжаловано в течение следующих десяти дней с момента вынесения постановления.

Как сообщалось ранее, в Днепре суд наказал многодетную мать, которая халатно относилась к выполнению своих родительских обязательств. Женщина не любила убираться в квартире и ее отпрыски были вынуждены жить в антисанитарных условиях.