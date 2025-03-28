Стало известно, где в Днепропетровской области нашли тело вероятно убитого чиновника (карта)

"Телеграф" узнал подробности

Умерший мужчина, которого нашли на обочине дороги на Днепропетровщине, может быть Александр Плахотник. Появились детали, где обнаружили его труп.

По словам пресс-секретаря полиции Днепропетровской области Анны Старчевской, погибший был найден в 5 метрах от дороги в Верхнеднепровском районе. Об этом она рассказала в комментарии "Телеграфу".

Больше деталей не предоставляют, на месте происшествия работают следователи. В сети также писали, что мужчина мог заниматься скандинавской ходьбой, но в полиции пока не подтвердили эту информацию.

Что известно о событии

По данным полиции, в пятницу, 28 марта, утром на обочине дороги было обнаружено тело мужчины. Как пишут местные каналы, опираясь на свои источники, убитый имел два ранения в затылок.

"Труп увидел водитель, ехавший мимо неподалеку от села Домоткань. По нашей информации, рядом нашли гильзы. Одна из версий на данный момент: Плахотника могли убить", — пишет паблик "СВОИ. Кривой Рог".

В Национальной полиции Украины пишут, что по факту убийства мужчины в Каменском районе возбуждено уголовное производство.

Что известно об Александре Плахотнике

Это один из представителей партии "Батькивщина" на Днепропетровщине. Он несколько раз пытался попасть в Верховную Раду. Александр Плахотник когда-то возглавлял водоканал в Каменском и был первым заместителем городского головы Каменского.

Есть информация, что погибший был бизнес-партнером братьев Дубинских, связываемых с коррупционными скандалами. Александр Дубинский подозревается в организации схемы для выезда за границу военнообязанных и государственной измене — его обвиняют в информационно-подрывной деятельности в пользу РФ. Леонид Дубинский подозревается в организации схемы завладения 129 млн грн, выделенными на восстановление критической инфраструктуры Днепропетровской области.