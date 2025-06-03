BMW с двумя пьяными женщинами чуть не сбила детей в Днепре (фото, видео)

Пьяная водитель не имела прав

На Авиаторском в Днепре пьяные женщины на BMW чуть не сбили дети, когда влетели в газон. Однако по приезду полиции и составлению протокола появились интересные детали, которые уже вирусятся в сети.

Как пишут местные каналы, после ДТП местные начали возмущаться, а в ответ услышали, что женщинам нет дела до детей. По приезду полиции появилась и скорая, которая якобы забрала нарушительниц.

Известно, что 2 июня вечером в пгт Авиаторское возле Днепра две пьяные женщины влетели на красном BMW в газон, чуть не сбив детей. Местные сразу же начали возмущаться и вызвать полицию, однако нарушительницы отреагировали довольно дерзко.

"Из авто выползли две пьяные женщины, которые продолжали пить Revo. На замечания они вели себя дерзко, одна даже ударила местного жителя. На видео слышна фраза водительницы: "Да мне пох*й на детей"", — говорится в сообщении.

На место ДТП приехала полиция. Сначала жители Авиаторского требовали извинений от пьяного водителя BMW, а затем заблокировали авто. Позже вызвали еще один экипаж полиции. Дальше два наряда копов пытались уладить ситуации, однако местные говорят, что они даже не хотели фиксировать факт аварии и составлять протокол.

По словам очевидцев, впоследствии подругу водителя посадили в "скорую", однако уже через 500 метров якобы высадили, где обе девушки пересели в другую машину. В сети уже показали видео, как одна из девушек пьяная танцует и шутит у сториз в Instagram. Также уже появились фото одной из женщин.

Примерно через 5 часов после ДТП на место инцидента приехал заместитель начальника Днепровского РУП по превентивной деятельности. У людей принимали заявления по факту аварии.

Комментарий полиции

25-летняя водитель и пассажирка автомобиля спровоцировали ДТП, а затем конфликт с местными жителями. По факту хулиганства полиция Днепра открыла уголовное производство.

"2 июня в полицию поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в пгт Авиаторское. На месте прибыли патрульные полицейские Днепропетровской области и составили в отношении водителя транспортного средства административные материалы по ч. 2 ст. 126 (управление ТС лицом, не имеющим права управления), ст. ст.130 (управление в состоянии опьянения, а также ст. 173 (мелкое хулиганство) КУоАП. Во время составления протоколов женщины грубо нарушали общественный порядок и начали конфликт с местными, во время которого нанесли одному из мужчин телесные повреждения", — говорится в сообщении.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Хмельницком водитель BMW спровоцировала дерзкое ДТП, сбив девушку во время минуты молчания.