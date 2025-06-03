BMW з двома п'яними жінками ледь не збила дітей у Дніпрі (фото, відео)

П'яна водійка не мала прав

На Авіаторському у Дніпрі п'яні жінки на BMW мало не збили дітей, коли влетіли в газон. Однак після приїзду поліції та складання протоколу з'явились цікаві деталі, які вже вірусяться в мережі.

Як пишуть місцеві канали, після ДТП місцеві почали обурюватись, а у відповідь почули, що жінкам немає діла до дітей. А після приїзду поліції з'явилась і швидка, яка нібито забрала порушниць.

Відомо, що 2 червня ввечері у смт Авіаторське біля Дніпра дві п'яні жінки влетіли на червоному BMW в газон, ледь не збивши дітей. Місцеві одразу ж почали обурюватись і викликати поліцію, однак порушниці відреагували доволі зухвало.

"З авто виповзли дві п'яні жінки, які продовжували пити Revo. На зауваження вони поводились зухвало, одна навіть вдарила місцевого мешканця. На відео чути фразу водійки: "Та мені пох*й на дітей"", — йдеться у повідомленні.

На місце ДТП приїхала поліція. Спочатку мешканці Авіаторського вимагали вибачень від п'яної водійки BMW, а потім заблокували авто. Згодом викликали ще один екіпаж поліції. Далі вже два наряди копів намагались владнати ситуації, однак місцеві кажуть, що вони навіть не хотіли фіксувати факт аварії та складати протокол.

За словами очевидців, згодом подругу водійки посадили у "швидку", проте вже за 500 метрів нібито висадили, де обидві дівчини пересіли до іншої машини. У мережі вже показали відео, як одна з дівчат п'яна танцює та жартує у сториз в Instagram. Також вже з'явились нібито фото однієї з жінок.

Десь через 5 годин після ДТП на місце інциденту приїхав заступник начальника Дніпровського РУП з превентивної діяльності. У людей приймали заяви за фактом аварії.

Коментар поліції

25-річна водійка та пасажирка автомобіля спричинили ДТП, а потім спровокували конфлікт з місцевими мешканцями. За фактом хуліганства поліція Дніпра відкрила кримінальне провадження.

"2 червня до поліції надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду в с. Авіаторське. На місці прибули патрульні поліцейські Дніпропетровської області та склали стосовно водійки транспортного засобу адміністративні матеріали за ч. 2 ст. 126 (керування ТЗ особою, яка не має права керування), ст.124 (порушення ПДР, що спричинило пошкодження транспортних засобів), ч. 4 ст.130 (керування у стані сп'яніння, а також за ст. 173 (дрібне хуліганство) КУпАП. Під час складання протоколів жінки грубо порушували громадський порядок та розпочали конфлікт з мешканцями, під час якого завдали одному з чоловіків тілесні ушкодження", — йдеться у повідомленні.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у Хмельницькому водійка BMW спричинила зухвалу ДТП, збивши дівчину під час хвилини мовчання.