Ковбой-кондуктор в днепровском троллейбусе поразил местных: посмотрите фото
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В соцсетях днепряне активно обсуждают "троллейбусного ковбоя" и делятся впечатлениями
В Днепре пассажиры троллейбуса №16 стали свидетелями настоящего городского курьеза: на смену заслонил кондуктор, которого не спутаешь ни с кем. Пожилой мужчина с усами вышел на маршрут в ярко-зеленом костюме, поверх которого синяя жилетка.
Завершает образ большая коричневая ковбойская шляпа, словно она только что сошла со съемок вестерна. Об этом сообщили в местных пабликах.
Этот колоритный персонаж сразу привлек внимание пассажиров — в городе заговорили о новом "шерифе" общественного транспорта.
По словам очевидцев, мужчина работает во втором депо и известен не только необычным видом, но и поведением.
В соцсетях днепряне активно обсуждают "троллейбусного ковбоя" и делятся впечатлениями:
- Очень добрый дедушка! Нормальный веселый человек;
- Он давно так ходит, а вы только заметили.
Кто-то относится к его присутствию с иронией, другие – с теплом и уважением. Многие считают, что такие городские персонажи делают будни веселее. По словам пользователей, дедушка выполняет свои обязанности, хоть и имеет несколько необычную манеру поведения.
Теперь некоторые жители Днепра специально ждут "шерифа" в троллейбусе №16, чтобы хоть раз проехаться с ним и своими глазами увидеть местную легенду, которая уже стала частью города.
Ранее "Телеграф" сообщал, что в сети завирусилось видео из тренажерного зала, на котором мужчина одновременно выполняет силовое упражнение — слэм с мячом — и спокойно разговаривает по телефону, прижав его плечом. Такая неожиданная многозадачность рассмешила тысячи зрителей.