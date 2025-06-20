Дикого ушастого "гостя" заметили посреди улицы в Днепре (видео)
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Днепряне прокомментировали и написали свое мнение, почему пушистик бродил по городу
Жители города зафиксировали необычного "гостя" на одной из улиц Днепра. Это был дикий кролик.
На видео, которое распространяется в социальных сетях, видно животное, передвигающееся по городской территории. На кадрах кролик выглядел испуганно и дезориентированно.
Кролик держался на расстоянии от людей. Однако не убегал при их приближении, что свидетельствует о его стрессовом состоянии.
Люди отреагировали на необычного туриста и оставили свое мнение в комментариях под публикацией.
Стоит отметить, что ранее подобные случаи в центральных районах города были редкостью. Дикие кролики обычно избегают человеческих поселений и предпочитают лесные массивы и поля.
Появление диких животных в больших городах связано с длительными военными действиями на территории Украины. Постоянные взрывы, артиллерийские обстрелы и другая военная активность заставляют животных покидать свои природные среды обитания.
Дикие животные испытывают сильный стресс из-за постоянного шума от взрывов. Они теряют ориентацию и ищут более безопасные места, по которым им кажутся большие города.
Случаи появления диких животных в городах становятся все чаще с начала полномасштабной войны. Ранее в разных городах Украины фиксировали лис, кабанов, оленей и других представителей фауны, неожиданно появлявшихся в городских районах.
Не приближайтесь к диким животным и не пытайтесь кормить их. В случае обнаружения испуганных или раненых животных следует обращаться в службу экстренного реагирования или местные ветеринарные службы.
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