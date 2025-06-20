Дикого ушастого "гостя" заметили посреди улицы в Днепре (видео)

Днепряне прокомментировали и написали свое мнение, почему пушистик бродил по городу

Жители города зафиксировали необычного "гостя" на одной из улиц Днепра. Это был дикий кролик.

На видео, которое распространяется в социальных сетях, видно животное, передвигающееся по городской территории. На кадрах кролик выглядел испуганно и дезориентированно.

Кролик держался на расстоянии от людей. Однако не убегал при их приближении, что свидетельствует о его стрессовом состоянии.

Люди отреагировали на необычного туриста и оставили свое мнение в комментариях под публикацией.

Стоит отметить, что ранее подобные случаи в центральных районах города были редкостью. Дикие кролики обычно избегают человеческих поселений и предпочитают лесные массивы и поля.

Появление диких животных в больших городах связано с длительными военными действиями на территории Украины. Постоянные взрывы, артиллерийские обстрелы и другая военная активность заставляют животных покидать свои природные среды обитания.

Дикие животные испытывают сильный стресс из-за постоянного шума от взрывов. Они теряют ориентацию и ищут более безопасные места, по которым им кажутся большие города.

Случаи появления диких животных в городах становятся все чаще с начала полномасштабной войны. Ранее в разных городах Украины фиксировали лис, кабанов, оленей и других представителей фауны, неожиданно появлявшихся в городских районах.

Не приближайтесь к диким животным и не пытайтесь кормить их. В случае обнаружения испуганных или раненых животных следует обращаться в службу экстренного реагирования или местные ветеринарные службы.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что сейчас происходит в заповеднике "Аскания-Нова".